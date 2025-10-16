Carinsertas suma 10 puntos de recogida de ropa usada

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

ya cuenta con 30 en la capital

Carinsertas, la empresa de inserción sociolaboral de Cáritas Diocesana de Huesca, ha instalado diez nuevos contenedores para la recogida selectiva de ropa usada en la ciudad con lo que ya suma 30.

