MONFLORITE

Un centenar de ciclistas en el II Desafío BTT de la Hoya

El II Desafío BTT Hoya en Monflorite reunió a un centenar de participantes en una jornada organizada por Hozona que combinó deporte y naturaleza. La última cita, en Siétamo el 8 de noviembre.

