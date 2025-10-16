Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Claver asiste al acto del centenario

Isaac Claver en el acto por el centenario. | DPH

LA CRÓNICA

ALMUDÉVAR

El presidente de la Diputación Provincial de Huesca, Isaac Claver, subrayó el carácter «trascendental» de la labor desempeñada por la Comunidad de Regantes de Almudévar en el acto de su centenario y destacó su contribución a la generación de riqueza y oportunidades «gracias a un sector agroindustrial estratégico para la provincia».

