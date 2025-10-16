REGANTES DE ALMUDÉVAR
Claver asiste al acto del centenario
LA CRÓNICA
ALMUDÉVAR
El presidente de la Diputación Provincial de Huesca, Isaac Claver, subrayó el carácter «trascendental» de la labor desempeñada por la Comunidad de Regantes de Almudévar en el acto de su centenario y destacó su contribución a la generación de riqueza y oportunidades «gracias a un sector agroindustrial estratégico para la provincia».
