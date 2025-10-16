Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Compromiso con los más modestos

El presidente de la DPH, Isaac Claver, destacó que este plan «busca dar respuesta a la realidad de los ayuntamientos más modestos, que tienen mayores dificultades para afrontar sus gastos, y supone un paso más en el compromiso de la DPH con la igualdad de oportunidades».

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents