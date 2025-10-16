Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

CONTRATOS ARTÍSTICOS DE LA DPH

Convocados los Acín y Fuentes

Retrato familiar en el jardín de la casa Carderera. | DPH

LA CRÓNICA

HUESCA

La Diputación Provincial de Huesca apuesta firmemente por promover la creación, producción y exhibición de propuestas impulsadas desde prácticas artísticas contemporáneas. Con esta finalidad se convocan los contratos de servicios para la realización de proyectos de creación e investigación en el ámbito de las artes visuales, como los denominados Ramón Acín y Ángel Fuentes 2025. En su nueva convocatoria de creación artística, el Ramón Acín ha recibido 32 proyectos de diferentes disciplinas. Una comisión técnica, con profesionales del ámbito cultural, seleccionó como ganador el proyecto de María del Prado Rodríguez Vielsa titulado Aagua.

