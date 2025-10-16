CONTRATOS ARTÍSTICOS DE LA DPH
Convocados los Acín y Fuentes
LA CRÓNICA
HUESCA
La Diputación Provincial de Huesca apuesta firmemente por promover la creación, producción y exhibición de propuestas impulsadas desde prácticas artísticas contemporáneas. Con esta finalidad se convocan los contratos de servicios para la realización de proyectos de creación e investigación en el ámbito de las artes visuales, como los denominados Ramón Acín y Ángel Fuentes 2025. En su nueva convocatoria de creación artística, el Ramón Acín ha recibido 32 proyectos de diferentes disciplinas. Una comisión técnica, con profesionales del ámbito cultural, seleccionó como ganador el proyecto de María del Prado Rodríguez Vielsa titulado Aagua.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Ya hay ganadores del Concurso del Traje Aragonés de la Ofrenda de flores
- Un exjugador raja del Real Zaragoza tras el despido de Gabi: 'Por dentro está podrido
- Santiago Cañizares sobre el Real Zaragoza: 'Muchos entrenadores quieren ir pero los salarios que ofrecen son muy pobres
- El mítico restaurante del centro de Zaragoza que se abre al mundo de la noche: 'Buena música y buenos cócteles
- Hasta cuándo se podrá ver el manto floral de la Virgen del Pilar: fecha y previsión del tiempo en Zaragoza
- El Real Zaragoza elige a Larraz sobre otras opciones ante la negativa de sus preferidas
- Saúl Pardo desde el hospital tras la cogida en las Fiestas del Pilar: 'Volveré a recortar
- El escalón profesional de Sergio González o García Plaza, Larraz y la patata caliente de Txema Indias