Convocados los Acín y Fuentes

La Diputación Provincial de Huesca apuesta firmemente por promover la creación, producción y exhibición de propuestas impulsadas desde prácticas artísticas contemporáneas. Con esta finalidad se convocan los contratos de servicios para la realización de proyectos de creación e investigación en el ámbito de las artes visuales, como los denominados Ramón Acín y Ángel Fuentes 2025. En su nueva convocatoria de creación artística, el Ramón Acín ha recibido 32 proyectos de diferentes disciplinas. Una comisión técnica, con profesionales del ámbito cultural, seleccionó como ganador el proyecto de María del Prado Rodríguez Vielsa titulado Aagua.