dph y unizar
Crean una Cátedra en Educación Ambiental y Ecosocial
la crónica
El presidente de la DPH, Isaac Claver, y la rectora de la Universidad de Zaragoza (Rosa Bolea) han firmado un convenio para crear una Cátedra en Educación Ambiental y Transformación Ecosocial, que nace con el objetivo de fomentar la conciencia ambiental y la transición ecológica justa.
«Con esta cátedra ponemos el foco en la concienciación y el trabajo desde la base en cuestiones tan fundamentales como la educación ambiental y la transformación ecosocial», subrayó Isaac Claver, quien destacó también que la cátedra «va a ser transversal a todo el sistema educativo».
La nueva cátedra estará dirigida por Javier Martínez Aznar y Pedro Lucha, docentes de la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación del campus de Huesca de de la Unviersidad de Zaragoza.
- Ya hay ganadores del Concurso del Traje Aragonés de la Ofrenda de flores
- Un exjugador raja del Real Zaragoza tras el despido de Gabi: 'Por dentro está podrido
- Santiago Cañizares sobre el Real Zaragoza: 'Muchos entrenadores quieren ir pero los salarios que ofrecen son muy pobres
- El mítico restaurante del centro de Zaragoza que se abre al mundo de la noche: 'Buena música y buenos cócteles
- Hasta cuándo se podrá ver el manto floral de la Virgen del Pilar: fecha y previsión del tiempo en Zaragoza
- El Real Zaragoza elige a Larraz sobre otras opciones ante la negativa de sus preferidas
- Saúl Pardo desde el hospital tras la cogida en las Fiestas del Pilar: 'Volveré a recortar
- El escalón profesional de Sergio González o García Plaza, Larraz y la patata caliente de Txema Indias