Crean una Cátedra en Educación Ambiental y Ecosocial

El presidente de la DPH, Isaac Claver, y la rectora de la Universidad de Zaragoza (Rosa Bolea) han firmado un convenio para crear una Cátedra en Educación Ambiental y Transformación Ecosocial, que nace con el objetivo de fomentar la conciencia ambiental y la transición ecológica justa.

«Con esta cátedra ponemos el foco en la concienciación y el trabajo desde la base en cuestiones tan fundamentales como la educación ambiental y la transformación ecosocial», subrayó Isaac Claver, quien destacó también que la cátedra «va a ser transversal a todo el sistema educativo».

La nueva cátedra estará dirigida por Javier Martínez Aznar y Pedro Lucha, docentes de la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación del campus de Huesca de de la Unviersidad de Zaragoza.