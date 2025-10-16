La DPH afianza su carácter inversor con una nueva edición del Plan Impulso
La institución destina 15 millones de euros, un 90% más respecto a la edición anterior
Redacción |
Ut vel quam at turpis pulvinar aliquet. Maecenas tempus, neque at fringilla egestas, risus lacus pharetra nibh, ut fringilla est metus in ipsum. Etiam at ligula turpis, a lacinia nibh. Vivamus placerat lobortis blandit. Praesent non aliquam lorem. Etiam nec massa enim, sit amet pharetra elit. Nulla diam risus, mollis eget ornare sit amet, luctus sed erat.
Sed malesuada sagittis est, quis gravida massa placerat in. Vivamus varius imperdiet magna. Quisque mollis sodales vestibulum. In hac habitasse platea dictumst. Fusce tempor, ligula at consectetur bibendum, nulla lectus egestas dolor, sed fringilla risus odio ut purus. Sed rhoncus dui eu tellus ultricies nec adipiscing massa sagittis. Phasellus vehicula eleifend facilisis. Quisque consequat interdum arcu, in porta nibh rhoncus eu. Ut iaculis ultricies velit, ac elementum lacus rutrum nec. Nunc vitae porttitor nulla. Morbi pharetra vulputate placerat. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Nullam laoreet justo eu orci adipiscing interdum. Nunc placerat laoreet sapien a auctor. Maecenas sit amet sem ut enim ornare pretium in ac nisi. Aliquam erat volutpat.
Vivamus viverra eros eu nisl viverra a congue nibh pulvinar. Nulla commodo dignissim libero eu vestibulum. Quisque ultricies, augue nec lobortis convallis, lacus metus mattis diam, nec posuere lectus massa eget purus. Nunc justo lorem, lacinia id mollis eu, hendrerit vitae sapien. Nunc velit nibh, sagittis vitae varius et, fermentum non est. Etiam fringilla orci nec nisi malesuada auctor. Cras vi
- Ya hay ganadores del Concurso del Traje Aragonés de la Ofrenda de flores
- Un exjugador raja del Real Zaragoza tras el despido de Gabi: 'Por dentro está podrido
- Santiago Cañizares sobre el Real Zaragoza: 'Muchos entrenadores quieren ir pero los salarios que ofrecen son muy pobres
- El mítico restaurante del centro de Zaragoza que se abre al mundo de la noche: 'Buena música y buenos cócteles
- Hasta cuándo se podrá ver el manto floral de la Virgen del Pilar: fecha y previsión del tiempo en Zaragoza
- El Real Zaragoza elige a Larraz sobre otras opciones ante la negativa de sus preferidas
- Saúl Pardo desde el hospital tras la cogida en las Fiestas del Pilar: 'Volveré a recortar
- El escalón profesional de Sergio González o García Plaza, Larraz y la patata caliente de Txema Indias