EN MATERIA DE EMPLEO
La DPH duplica su ayuda a los pueblos más pequeños
LA CRÓNICA
La Diputación Provincial de Huesca (DPH) modifica las bases del Plan de Concertación Económica Municipal 2025, destinado al mantenimiento y reparación de instalaciones y servicios, con el objetivo de que las poblaciones con menos habitantes reciban mayor inversión.
El plan contempla tres millones de euros, 1,5 millones más que en 2024, destinados a todos los ayuntamientos de la provincia con menos de 5.000 habitantes.
El Plan de Concertación Económica 2025 de la DPH está destinado a financiar el gasto corriente de los municipios derivado de la contratación de personal temporal o contratos con autónomos o empresas para el mantenimiento y reparación de instalaciones y servicios municipales salvo en lo referente a suministros energéticos y alumbrados públicos ya que estos disponen de su propio Plan de Concertación.
También son subvencionables los gastos relativos a programas informáticos de contabilidad, de inventario o de padrón municipal así como los derivados de la utilización de aplicaciones informáticas para la implantación de la administración electrónica.
La delicada situación económica y financiera de los ayuntamientos aconseja la adopción de medidas extraordinarias para ayudar a estos entes. Por ello, la principal novedad del plan para este 2025 es el cambio en los criterios de distribución para ayudar en mayor medida a las localidades con menos población.
Hasta el momento se otorgaba una cantidad fija por municipio que ahora es variable en función del censo: hasta 250 habitantes, 10.000 euros; de 251 hasta 500 habitantes, 9.000 euros; de 501 hasta 1.000 habitantes, 6.800 euros; de 1.001 hasta 4999 habitantes, 5.000 euros.
De esta forma,Agüero, con 140 habitantes, pasará de recibir 10.120 euros en 2022 a 13.200 este año 2025; O Palo, con 33 habitantes, recibirá este año 10.330 euros frente a los 7.424 euros que recibía anteriormente.
La medida ha sido bien recibida por los alcaldes de los pequeños municipios, que celebran el aumento de las ayudas . Así, una localidad como Loporzano (557 habitantes) recibirá 28.142 euros. Su alcalde, David Suelves, apunta que «es una gran ayuda para un municipio con escasos recursos como es el nuestro. Gracias a este plan podemos afrontar acciones como la limpieza de saneamientos, mantenimiento de abastecimientos y alumbrado, cuidado de nuestros parques y jardines, lo que nos permite dar un buen servicio a todos nuestros núcleos».
