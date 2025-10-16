Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

FERIA DE TEATRO Y DANZA

Éxito con más de 7.200 espectadores

Asistencia a uno de los eventos programados. | AYUNTAMIENTO DE HUESCA

Asistencia a uno de los eventos programados. | AYUNTAMIENTO DE HUESCA

LA CRÓNICA

HUESCA

La Feria Internacional de Teatro y Danza concluyó su 39 edición con un balance «muy satisfactorio» para del área de Cultura del Ayuntamiento y para los programadores. Así lo avalan los 7.202 asistentes a los distintos espectáculos, de los que 1.130 corresponden a la programación de Sin Condiciones en Chimillas. Hubo 30 espectáculos y participaron 9 compañías aragonesas y nuevos países como Venezuela, Turquía, Congo o Países Bajos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents