Éxito con más de 7.200 espectadores

La Feria Internacional de Teatro y Danza concluyó su 39 edición con un balance «muy satisfactorio» para del área de Cultura del Ayuntamiento y para los programadores. Así lo avalan los 7.202 asistentes a los distintos espectáculos, de los que 1.130 corresponden a la programación de Sin Condiciones en Chimillas. Hubo 30 espectáculos y participaron 9 compañías aragonesas y nuevos países como Venezuela, Turquía, Congo o Países Bajos.