II FESTIVAL EXTRARRADIOS
Extrarradios se abre la ruralidad
LA CRÓNICA
HUESCA
El II Festival Extrarradios pondrá su mirada en las nuevas ruralidades los días 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre en Ayerbe, y el 7, 8 y 9 de noviembre en Almudévar con un cartel musical formado por Sanguijuelas del Guadiana y Stranded Horse & Boubacar Cissokho, además de otros grupos como Dulzaro, El Nido, Yugen Blakrok, Isla Kume, Trucs y La C.O.S.A. Habrá también teatro, la literatura, el cine y el cómic en un festival impulsado por el Miniterio de Cultura que en esta ocasión fue presentado en la DPH de la mano de los alcaldes de Ayerbe, Antonio Biescas, y de Almudévar, Sofía Avellanas; el subdelegado del Gobierno en Huesca, Carlos Campo, y el diputado de Cultura , Carlos Sampériz.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Ya hay ganadores del Concurso del Traje Aragonés de la Ofrenda de flores
- Un exjugador raja del Real Zaragoza tras el despido de Gabi: 'Por dentro está podrido
- Santiago Cañizares sobre el Real Zaragoza: 'Muchos entrenadores quieren ir pero los salarios que ofrecen son muy pobres
- El mítico restaurante del centro de Zaragoza que se abre al mundo de la noche: 'Buena música y buenos cócteles
- Hasta cuándo se podrá ver el manto floral de la Virgen del Pilar: fecha y previsión del tiempo en Zaragoza
- El Real Zaragoza elige a Larraz sobre otras opciones ante la negativa de sus preferidas
- Saúl Pardo desde el hospital tras la cogida en las Fiestas del Pilar: 'Volveré a recortar
- El escalón profesional de Sergio González o García Plaza, Larraz y la patata caliente de Txema Indias