Extrarradios se abre la ruralidad

El II Festival Extrarradios pondrá su mirada en las nuevas ruralidades los días 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre en Ayerbe, y el 7, 8 y 9 de noviembre en Almudévar con un cartel musical formado por Sanguijuelas del Guadiana y Stranded Horse & Boubacar Cissokho, además de otros grupos como Dulzaro, El Nido, Yugen Blakrok, Isla Kume, Trucs y La C.O.S.A. Habrá también teatro, la literatura, el cine y el cómic en un festival impulsado por el Miniterio de Cultura que en esta ocasión fue presentado en la DPH de la mano de los alcaldes de Ayerbe, Antonio Biescas, y de Almudévar, Sofía Avellanas; el subdelegado del Gobierno en Huesca, Carlos Campo, y el diputado de Cultura , Carlos Sampériz.