GALARDÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN JÓVENES 2025
La física oscense María José Martínez, premiada
LA CRÓNICA
La física oscense María José Martínez Pérez, investigadora del Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón (INMA), instituto mixto del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universidad de Zaragoza (Unizar), ha recibido el Premio Nacional de Investigación para Jóvenes 2025.
Es la primera científica aragonesa en lograr este reconocimiento, que otorga el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, que reconoce las aportaciones de Martínez en el campo del magnetismo, especialmente de la superconductividad a escala nanométrica, desde una perspectiva original y poco común.
El premio reconoce asimismo su trayectoria en instrumentación científica avanzada, su contribución decisiva a infraestructuras y transferencia tecnológica y su independencia científica.
Nacida en Huesca en 1983, María José Martínez Pérez es doctora en Física por la Universidad de Zaragoza. Tras defender su tesis en 2011, pasa tres años en el laboratorio NEST -National Enterprise for nanoScience and nanoTechnology- de la Escuela Normal Superior de Pisa y el Consejo Nacional de Investigación de Italia.
A continuación, recala en la universidad alemana de Tubinga con una beca Humboldt de investigación hasta regresar a España en 2017 con un contrato permanente en la Fundación Agencia Aragonesa para la Investigación y Desarrollo (ARAID), con destino en el Instituto de Nanociencias y Materiales de Aragón (INMA).
En la actualidad, María José Martínez Pérez es científica titular del CSIC en el INMA.
