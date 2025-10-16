Huesca se asoma al Renacimiento

El Ayuntamiento de Huesca ultima los preparativos del Mercado Renacentista, que se celebrará en la ciudad del 31 de octubre al 2 de noviembre. Durante tres jornadas, el centro histórico recreará la vida y la atmósfera del Renacimiento con un completo programa de actividades, artesanía, animación y espectáculos para todos los públicos.

La plaza Luis López Allué, la calle Moya y la plaza de San Pedro serán el corazón del evento, donde se instalarán gran parte de los puestos de artesanía y alimentación. Además, otros espacios como los Cosos Alto y Bajo, la calle Duquesa Villahermosa, Cuatro Reyes, la plaza de la Catedral, la calle Las Cortes y la calle Goya acogerán decoración y espectáculos itinerantes, animación y actividades durante todo el fin de semana, creando un auténtico escenario renacentista en pleno casco histórico.

El mercado reunirá a decenas de artesanos seleccionados por la calidad y diversidad de sus productos. Se podrán encontrar desde orfebrería, complementos y textiles hasta juguetes de madera, cerámica, productos aromáticos y decoración para el hogar. También habrá una amplia oferta gastronómica con panes y repostería, embutidos, quesos, dulces tradicionales, encurtidos y salazones y bebidas artesanas. Además, se habilitarán cuatro puestos de restauración con platos como pulpo, carne a la brasa o cocina internacional, y se reservarán espacios gratuitos para asociaciones y entidades sociales sin ánimo de lucro.

La programación cultural y de animación contará con compañías especializadas en teatro de calle, música y espectáculos itinerantes: bufones, nobles venecianos, pastores con rebaños, personajes mitológicos, tragafuegos, gigantes, trolls, elfos o demonios llenarán las calles de color y fantasía.