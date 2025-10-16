‘Huesca es dulce’ convoca a la maestría pastelera

La II Feria Huesca es Dulce llenará la plaza Luis López Allué y el Palacio de Villahermosa de la Fundación Ibercaja de talleres, concursos, actuaciones y degustaciones del 17 al 19 de octubre con maestros pasteleros como Oriol Balaguer, Ester Roelas o Noelia Toré, el II Premio Vicente Ascaso que reconocerá a la Pastelería Galicia de Tordesillas, el concurso a la Mejor Palmera de Mantequilla y la demostración de los mejores bombones 2025.