Huesca opta a ser Destino Europeo de Aventura 2025

La marca de promoción turística de la Diputación Provincial de Huesca, ‘Tu Provincia Huesca la Magia’ ha vuelto a ser nominada como Mejor Destino Europeo de Aventura 2025 en la 32ª edición de los World Travel Awards, con lo que tratará de reeditar el éxito conseguido en 2023 cuando ya fue reconocida como Destino de Turismo de Aventura Líder en Europa en los premios WTA, los galardones más importantes del mundo en turismo.

Los premios se entregarán en una gala que se va a celebrar este próximo 22 de octubre en la isla de Cerdeña (Italia) a donde viajará una delegación de la Diputación Provincial de Huesca.

En esta ocasión, la provincia de Huesca va a competir con otros destinos de aventura europeos como Islandia, Islas Azores, Noruega, Escocia, Gales o Austria entre otros.

La obtención de este galardón en el año 2023 ha permitido aumentar la inversión turística en el territorio altoaragonés gracias a su posición como líder en el mercado de aventura.