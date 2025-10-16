LA DGA ACTUARÁ EN EL ISUELA
Impulso para renaturalizar el río
LA CRÓNICA
El Gobierno de Aragón, a través del Departamento de Medio Ambiente y Turismo, abordará la renaturalización del río Isuela en la ciudad de Huesca junto al consistorio oscense. Este proyecto, que quedó aparcado en 2022 al no obtener el ayuntamiento oscense fondos europeos ni del Gobierno central para su desarrollo, se recupera ahora con el objetivo de renaturalizar el entorno del río para los habitantes de Huesca. De este modo, ambas instituciones comenzarán a trabajar ahora en estrecha colaboración para determinar las actuaciones prioritarias y definir un plan de acción que pasará, en primer lugar, por revisar y actualizar la documentación del plan inicial, realizando, si así fuera necesario, un nuevo proyecto. Con la restauración de las riberas y la renaturalización fluvial del Isuela, algo más de 53 hectáreas, la ciudad podrá revalorizar el río como eje verde de la localidad, así como mejorar sus condiciones de cara a posibles avenidas y prevención de inundaciones.
