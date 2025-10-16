El Instituto Geográfico publica el primer mapa específico del Pirineo

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha presentado la nueva edición del Mapa Provincial de Huesca y un nuevo mapa en relieve específico de los Pirineos.

Mapa de la provincia.

El mapa especial de los Pirineos a escala 1:375.000 se presenta en dos formatos: en papel, dentro de la colección de Espacios Naturales, y en relieve sobre PVC.

Incluye más de 430 kilómetros de longitud y 80 kilómetros de anchura haciendo frontera entre España, Francia y Andorra. El director del Servicio Regional en Aragón del IGN, Alejandro Asín, destacó que el producto «responde a la creciente demanda de mapas específicos de esta zona, conocida por su atractivo turístico y paisajístico». El geógrafo ha señalado que el mapa en relieve, manejable y con un detalle adecuado para su finalidad, destaca por su capacidad para comunicar de forma muy eficaz la compleja orografía de los Pirineos, facilitando la apreciación táctil del relieve para personas con dificultades visuales y ofreciendo un gran atractivo visual para todos los públicos.