Jornada internacional de extinción en Loarre

Cerca de 50 profesionales españoles y franceses participaron en Loarre en una jornada práctica sobre la utilización y manejo de herramientas forestales aplicadas a la lucha contra los incendios. La actividad se desarrolló en el marco del proyecto europeo de cooperación territorial Interreg Poctefa, dentro de la Acción 4 ‘Riesgos Naturales’ y, más concretamente, en la actividad 4.2 ‘Fuegos Forestales’, que lidera el Departamento de Medio Ambiente y Turismo del Gobierno de Aragón.

Los diferentes equipos compartieron sus conocimientos, experiencias y técnicas sobre el terreno en la Hoya de Huesca. | GOBIERNO DE ARAGÓN

La jornada contó con la participación del Servicio Departamental de Bomberos y Rescate del departamento de Pirineos Atlánticos (SDIS 64) y el Servicio Departamental de Incendios y Socorro correspondiente al departamento de Altos Pirineos (SDIS Hautes-Pyrénées), así como con bomberos del Gobierno de Navarra y del Ayuntamiento de Huesca.

Todos ellos, junto a Infoar del Gobierno de Aragón, compartieron conocimientos, experiencias y técnicas, reforzando la cooperación transfronteriza en un ámbito especialmente sensible como es la prevención y extinción de incendios forestales.

El dispositivo INFOAR, a través de las cuadrillas R-31 Los Mallos y R-40 La Hoya, mostró la metodología de trabajo empleada en Aragón. A continuación, los equipos franceses y de otras comunidades se integraron en los ejercicios, lo que favoreció el aprendizaje compartido y el contraste de experiencias.

MODELOS COMPARADOS

También se desarrolló un ejercicio de tendido de mangueras con autobombas forestales. El servicio aragonés de extinción de incendios, Infoar participó con uno de sus vehículos, mientras que el Servicio Departamental de Bomberos y Rescate de los Pirineos Atlánticos (SDIS 64) desplegó una de sus unidades.

Una práctica que sirvió para comparar las prestaciones técnicas de cada modelo y, sobre todo, para ensayar la coordinación entre dispositivos de ambos lados de la frontera, un aspecto clave en la gestión de emergencias forestales.

Durante la sesión se expusieron los recursos con los que cuenta Aragón a través del dispositivo Infoar: 40 autobombas, 62 brigadas terrestres, 8 brigadas helitransportadas y, en total, cerca de 700 efectivos.

Esta jornada dio continuidad a la celebrada el año pasado en Boltaña, donde se llevaron a cabo maniobras con medios aéreos en el marco del mismo proyecto europeo. En aquella ocasión se trabajó en torno a las brigadas helitransportadas y la coordinación de helicópteros en la extinción, mientras que en Loarre el protagonismo hrecayó en las herramientas manuales y en las maniobras con autobombas forestales.

El proyecto Interreg Poctefa, financiado en un 65% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), tiene como finalidad reforzar la integración económica y social de la zona transfronteriza entre España, Francia y Andorra.