almudévar

La joven Irati muestra su talento jotero en Zaragoza

La joven almudevana Irati San Miguel fue la ganadora del Certamen de Jota del Pilar de Zaragoza en categoría benjamín y recibió el reconocimiento de la alcaldesa Natalia Chueca.

