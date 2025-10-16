Una lección práctica de cómo responder ante un incendio

Combustible, calor como energía de activación y oxígeno como comburente. Los vecinos de Biscarrués repasan los vértices del triángulo del fuego, aprenden realmente a manejar un extintor, qué tipos hay y cómo se debe atacar una llama. Dónde están ubicadas las tomas de agua y cuáles son las medidas básicas de autoprotección cuando se desencadena un siniestro con fuego de por medio.

Torralba comenzó por la teoría y los consejos prácticos. | AYUNTAMIENTO DE BISCARRUÉS

Como vecinos del medio rural, son la punta de lanza de la lucha contra los incendios, el retén permanente cuya rápida y eficaz respuesta puede reducir en buena medida la magnitud de un incendio antes de que llegue el séptimo de caballería.

Los vecinos de Biscarrués atienden a la clase práctica. | AYUNTAMIENTO DE BISCARRUÉS

Son algunas de las claves bajo las que se desarrolló la jornada de prevención de la mano del bombero Jesús Torralba. Una charla para transmitir los conceptos teóricos básicos y una demostración práctica con consejos de autoprotección ante incendios en entornos urbanos. Desde cómo mantener las chimeneas limpias, utilizar leña adecuada y bien seca, o disponer de la factura de instalación para garantizar la cobertura del seguro. Torralba explicó ‘la regla del 30‘ que apunta el riesgo extremo de incendios (temperaturas superiores a 30 grados, humedad inferior al 30% y viento por encima de 30 km/h) y dio consejos sobre qué hacer ante un incendio en el campo.