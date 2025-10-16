Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

FENÓMENO DEL ASOLEO

La luz solar ilumina puntual el sagrario biscarruesino

El fenómeno se produjo el 20 de septiembre. | AYUNTAMIENTO DE BISCARRUÉS

El fenómeno se produjo el 20 de septiembre. | AYUNTAMIENTO DE BISCARRUÉS

LA CRÓNICA

BISCARRUÉS

La llegada inminente del equinoccio de otoño propició un año más el sobrecogedor espectáculo del asoleo en la iglesia de Biscarrués. Un momento único de contemplación en el que, exactamente a las 14.00 horas del pasado 20 de septiembre , la luz solar incidió sobre el sagrario, confirmando la intencionalidad de los constructores del templo en este diálogo ancestral entre arquitectura, naturaleza y espiritualidad.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents