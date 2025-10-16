FENÓMENO DEL ASOLEO
La luz solar ilumina puntual el sagrario biscarruesino
LA CRÓNICA
BISCARRUÉS
La llegada inminente del equinoccio de otoño propició un año más el sobrecogedor espectáculo del asoleo en la iglesia de Biscarrués. Un momento único de contemplación en el que, exactamente a las 14.00 horas del pasado 20 de septiembre , la luz solar incidió sobre el sagrario, confirmando la intencionalidad de los constructores del templo en este diálogo ancestral entre arquitectura, naturaleza y espiritualidad.
