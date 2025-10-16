LA DPH DEDICA 300.000 EUROS
Mejora de la seguridad para 38 poblaciones más
LA CRÓNICA
La Diputación de Huesca invierte 300.000 euros en la seguridad de 38 poblaciones de la provincia. Así, 36 municipios y dos entidades locales que hasta ahora no disponían de sistema de videovigilancia lo van a poder instalar con el Plan de Seguridad Rural 2025 en el que la Diputación invierte este año 300.000 euros, el triple que el año anterior.
La institución provincial ha recibido 81 solicitudes (30 más que en 2024), lo que demuestra el enorme interés que suscita este proyecto puesto en marcha, por primera vez, el pasado año con el objetivo de seguir mejorando la seguridad en el medio rural.
El presidente de la DPH, Isaac Claver, visitó la localidad de Peraltilla, acompañado de su alcalde, José Pedro Sierra, y el diputado provincial Fernando Torres. Se trata de una de las poblaciones que se van a poder beneficiar este 2025 del Plan de Seguridad Rural.
Dicho plan nació en 2024 con el objetivo de ayudar a los pequeños municipios en la prevención de delitos e infracciones relacionadas con la seguridad pública mediante la equipación e instalación de sistemas de videocámaras de seguridad.
