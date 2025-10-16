ALMUDÉVAR
La ministra Alegría visita la escuela infantil L@s Crí@s
LA CRÓNICA
La escuela infantil L@s Crí@s de Almudévar inició el curso recibiendo la visita de la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría quien, acompañada dl delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, y la alcaldesa Sofía Avellanas, recorrió las instalaciones del centro de titularidad municipal, el único para los .2400 habitantes con los que cuenta Almudévar.
Avellanas trasladó que su consistorio mantiene como prioritario el servicio de madrugadores, que actualmente atiende a 15 menores, para
responder a las necesidades de conciliación de las familias y para fomentar la permanencia de los niños en la escuela infantil. El servicio está reforzado, además, con una auxiliar.
Alegría agradeció la labor de las maestras que atienden esta instalación y recordó la importancia que tiene este servicio, especialmente en los pequeños municipios, para poder conciliar la vida personal y profesional.
Tras la visita, Alegría dirigió al edificio consistorial para ver una exposición en la que se muestran las inversiones municipales realizadas tanto en ese centro de infantil de titularidad del ayuntamiento, como en el CEIP Santos Samper, que cuenta con una sección delegada del IES Pirámide, ubicado en Huesca. Así, en estos años ha naturalizado el patio de recreo, ha habilitado una nave anexa como sala polideportiva, además de un aula del futuro y otra sensorial.
