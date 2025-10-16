EN LA LUCHA CONTRA EL FUEGO
Los municipios piden la palabra
LA CRÓNICA
HUESCA
El presidente de la Diputación de Huesca y alcalde de Monzón, Isaac Claver, presidió la Comisión de Desarrollo Rural y Despoblación de la FEMP celebrada en Murias de Paredes (León). Un encuentro en el que se reivindicó el valor de la coordinación entre administraciones para ser más eficientes en la extinción de los incendios y la importancia de mantener los montes limpios como garantía de prevención. Huesca destacó la importancia de medidas en la lucha contra el fuego como la dotación de los equipos de primera intervención con el innovador producto altoaragones, EcoFire, junto con la formación y entrega de material.
