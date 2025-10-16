La música medieval se luce en el patrimonio de la Hoya

El Festival de Música y Patrimonio Enclaves, que organiza la Comarca Hoya de Huesca|Plana de Uesca, ha regresado este mes de octubre con tres recitales musicales para rematar su programación iniciada el pasado mes de julio en el Monasterio de Casbas.

Tras haber pasado por Gurrea de Gállego, Sesa, Ibieca, Huesca, Lupiñén y Angüés, su epílogo ha llevado la música medieval la tradición de la historia del Santo Cáliz en primer lugar a la iglesia del castillo de Loarre el sábado. Allí, la cantante tetuaní Iman Kandoussi y el músico navarro Urko Ocaña presentaron Mudéjar: las tres culturas en el Reino de Aragón, un concierto acústico que recoge una muestra de las músicas que las tres religiones del Libro generaron en el entorno de del Reino de Aragón durante los siglos medievales, sonidos mudéjares, sefardíes y cristianos que hubieron de servir de contexto musical al momento en que el Grial iniciaba su camino desde el Alto Aragón a Valencia.

Por su parte , la colegiata de Santa María de Bolea acogió la actuación del dúo Ara Mundi, que presentó Salve, festa diez, un programa centrado en polifonías y danzas del Llibre Vermell de Montserrat y Códice de las Huesca, junto a una selección de cantos llanos que forman parte de nuestra memoria colectiva, ya que fue preservada su interpretación popular en los oficios hasta los albores del siglo XX. La combinación de la voz del contratenor Javier Ares con la instrumentación étnica de Fernando Ballarín (didgeridoo, gu zheng, handpan, harmonium indio y diversas percusiones) ofreció un diálogo ascético.

La programación se cierra el 18 de octubre con una fiesta de calle de inspiración medieval de los Titiriteros de Binéfar se llevará a cargo en el entorno de la ermita de Loreto en Huesca, donde la tradición asegura se hallaba la casa natal de San Lorenzo, el custodio del Grial y a quien se atribuye su traslado a tierras aragonesas.

Un espectáculo juglaresco en el que afloran sonidos folclóricos y tonadas de la Edad Media.