BISCARRUÉS
Música, tradición y patrimonio en ‘De sones y soles’
LA CRÓNICA
BISCARRUÉS
Biscarrués celebró la jornada De Sones y Soles, una cita culural dedicada a dar a conocer la riqueza del legado sonor de las campanas. Jorge Viejo recordó la restauración de las campanas de Agüero; el campanero Tomás Borau, de 89 años, compartió los secretos de los toques tradicionales; el valenciano Pau Martínez habló del vínculo entre campanero y campanas y la alcaldesa Lola Giménez presentó el proyecto de restauración de las campanas de Biscarrués.
