Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

EXPOSICIÓN EN LA DPH

Noguero regresa a sus orígenes

Noguero, junto a los diputados Tudelilla y Sampériz. | DPH

Noguero, junto a los diputados Tudelilla y Sampériz. | DPH

LA CRÓNICA

HUESCA

El pálpito del Origen a través de un compendio de dibujos, acuarelas, pinturas, fotografías, cajas de luz e instalaciones es lo que propone el artista barbastrense José Noguero en su último trabajo ‘Die Brunnen – Las fuentes’, que acoge la sala de exposiciones de la DPH. Conceptos como la belleza aliada con la jovialidad, lo intempestivo y el extrañamiento o el silencio y la quietud, flotan a lo largo de la muestra, convertida en prolongación de su taller y que supone su tercera visita a las dependencias provinciales tras la organizada allá por 1996 y luego en 2002 con motivo de haber ganado la beca Ramón Acín. El público tiene tiempo para visitarla hasta el próximo 16 de noviembre.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents