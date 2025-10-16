EXPOSICIÓN EN LA DPH
Noguero regresa a sus orígenes
LA CRÓNICA
HUESCA
El pálpito del Origen a través de un compendio de dibujos, acuarelas, pinturas, fotografías, cajas de luz e instalaciones es lo que propone el artista barbastrense José Noguero en su último trabajo ‘Die Brunnen – Las fuentes’, que acoge la sala de exposiciones de la DPH. Conceptos como la belleza aliada con la jovialidad, lo intempestivo y el extrañamiento o el silencio y la quietud, flotan a lo largo de la muestra, convertida en prolongación de su taller y que supone su tercera visita a las dependencias provinciales tras la organizada allá por 1996 y luego en 2002 con motivo de haber ganado la beca Ramón Acín. El público tiene tiempo para visitarla hasta el próximo 16 de noviembre.
