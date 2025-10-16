Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

LLEVA SIN APROBARSE DESDE 2016

Nuevo catálogo de arboles singulares

Pino singular junto al río Isuela.

LA CRÓNICA

HUESCA

El Ayuntamiento de Huesca trabaja en la activación y ampliación del Catálogo de Árboles y Arboledas Singulares, una herramienta destinada a proteger y poner en valor el patrimonio natural de la ciudad.

Este catálogo lleva sin aprobarse desde 2016 y su nuevo documento de trabajo propone ampliar la relación de ejemplares a incluir, reforzar las medidas de conservación y abrir el catálogo a la participación ciudadana y educativa. Algunos de los árboles propuestos van desde ejemplares situados en el parque Miguel Servet, el pinar del Cerro o las carrascas de la Catedral.

