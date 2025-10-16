LLEVA SIN APROBARSE DESDE 2016
Nuevo catálogo de arboles singulares
LA CRÓNICA
HUESCA
El Ayuntamiento de Huesca trabaja en la activación y ampliación del Catálogo de Árboles y Arboledas Singulares, una herramienta destinada a proteger y poner en valor el patrimonio natural de la ciudad.
Este catálogo lleva sin aprobarse desde 2016 y su nuevo documento de trabajo propone ampliar la relación de ejemplares a incluir, reforzar las medidas de conservación y abrir el catálogo a la participación ciudadana y educativa. Algunos de los árboles propuestos van desde ejemplares situados en el parque Miguel Servet, el pinar del Cerro o las carrascas de la Catedral.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Ya hay ganadores del Concurso del Traje Aragonés de la Ofrenda de flores
- Un exjugador raja del Real Zaragoza tras el despido de Gabi: 'Por dentro está podrido
- Santiago Cañizares sobre el Real Zaragoza: 'Muchos entrenadores quieren ir pero los salarios que ofrecen son muy pobres
- El mítico restaurante del centro de Zaragoza que se abre al mundo de la noche: 'Buena música y buenos cócteles
- Hasta cuándo se podrá ver el manto floral de la Virgen del Pilar: fecha y previsión del tiempo en Zaragoza
- El Real Zaragoza elige a Larraz sobre otras opciones ante la negativa de sus preferidas
- Saúl Pardo desde el hospital tras la cogida en las Fiestas del Pilar: 'Volveré a recortar
- El escalón profesional de Sergio González o García Plaza, Larraz y la patata caliente de Txema Indias