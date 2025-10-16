Nuevo catálogo de arboles singulares

El Ayuntamiento de Huesca trabaja en la activación y ampliación del Catálogo de Árboles y Arboledas Singulares, una herramienta destinada a proteger y poner en valor el patrimonio natural de la ciudad.

Este catálogo lleva sin aprobarse desde 2016 y su nuevo documento de trabajo propone ampliar la relación de ejemplares a incluir, reforzar las medidas de conservación y abrir el catálogo a la participación ciudadana y educativa. Algunos de los árboles propuestos van desde ejemplares situados en el parque Miguel Servet, el pinar del Cerro o las carrascas de la Catedral.