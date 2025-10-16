REFORMA DE LA ANTIGUA RESIDENCIA DE NIÑOS
Las obras de Medicina avanzan en plazo
LA CRÓNICA
Las obras de rehabilitación del ala occidental del edificio de la antigua Residencia de Niños, propiedad de la DPH, y que será la futura sede de los estudios completos de Medicina de la Universidad de Zaragoza, alcanzan ya el 40% de ejecución de sus más de 7 millones de presupuesto y cumplirá el plazo previsto de finalización en marzo de 2026.
La intervención se financia con 3 millones de fondos europeos del Pirep que completan la DPH y la Universidad de Zaragoza a través de la DGA. El edificio de tres plantas mantiene su estética y apariencia exterior. En el interior albergará aulas y espacio para profesorado completamente «renovado, moderno y cómodo», según destacó la consejera de Empleo, Ciencia y Universidades, Claudia Pérez, durante su visita al espacio junto al presidente de la DPH, Isaac Claver; la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna; la rectora de la Universidad de Zaragoza, Rosa Bolea, y el y el subdelegado del Gobierno en Huesca, José Carlos Campo.
