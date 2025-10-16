Las obras de Medicina avanzan en plazo

Las obras de rehabilitación del ala occidental del edificio de la antigua Residencia de Niños, propiedad de la DPH, y que será la futura sede de los estudios completos de Medicina de la Universidad de Zaragoza, alcanzan ya el 40% de ejecución de sus más de 7 millones de presupuesto y cumplirá el plazo previsto de finalización en marzo de 2026.

La intervención se financia con 3 millones de fondos europeos del Pirep que completan la DPH y la Universidad de Zaragoza a través de la DGA. El edificio de tres plantas mantiene su estética y apariencia exterior. En el interior albergará aulas y espacio para profesorado completamente «renovado, moderno y cómodo», según destacó la consejera de Empleo, Ciencia y Universidades, Claudia Pérez, durante su visita al espacio junto al presidente de la DPH, Isaac Claver; la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna; la rectora de la Universidad de Zaragoza, Rosa Bolea, y el y el subdelegado del Gobierno en Huesca, José Carlos Campo.