EL AYUNTAMIENTO ASUME SU COSTE
Obras para reabrir la Ramón J. Sender
LA CRÓNICA
HUESCA
El Ayuntamiento deHuesca destinará 202.200 euros de una modificación de crédito para acometer las obras que adapten a la normativa de incendios y reparen los desperfectos de la Biblioteca Ramón J. Sender, cerrada desde abril de 2024 a causa de unos desprendimientos de cascotes del falso techo.
