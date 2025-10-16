Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Paleotrail agota sus 400 plazas y tiene lista de espera

Con sus 420 plazas agotadas, la Paleotrail Loarre mantiene abiertas la lista de espera para participar el 15 de noviembre en la Quebrantahuevos, de 21 kilómetros; o la Trepadinos, de 13 kilómetros.

