El parque tecnológico Walqa suma 8 nuevas empresas

El Parque Tecnológico Walqa sigue creciendo con la llegada de 8 nuevas empresas que refuerzan la diversidad de su ecosistema empresarial. Se trata de Escalab, Nolam Events, Gestión de Edificios 4.0, Levitec, Silos Aragoneses de Canfranc, Itercom, Aecom e YDEL Arquitectos.

Todas ellas aportan innovación, talento y nuevas perspectivas en ámbitos que van desde el comercio electrónico hasta la ingeniería y la arquitectura.

Nolam Events, con más de 15 años de trayectoria internacional, abre oficina en Walqa para reforzar su presencia en Aragón y ampliar su red de colaboradores locales. La firma organiza eventos corporativos a medida para sectores como el farmacéutico, tecnológico y deportivo.

Gestión de Edificios 4.0 llega al parque con una propuesta innovadora en la administración de comunidades de propietarios. Su modelo integra herramientas digitales para optimizar procesos, mejorar la eficiencia y ofrecer una atención más cercana a los usuarios.

Escalab se instala en Walqa con un enfoque 100 % digital. La compañía está especializada en la gestión integral de cuentas de eCommerce, ayudando a marcas a mejorar su visibilidad y aumentar ventas en marketplaces. Su trabajo abarca desde la administración y posicionamiento de productos hasta el diseño de estrategias publicitarias orientadas a resultados. «Nuestro objetivo es impulsar el crecimiento y la rentabilidad de cada tienda online», señalan desde la empresa.

Levitec, empresa especializada en centros de datos, refuerza la presencia del sector tecnológico en Walqa. La compañía ofrece servicios integrales de ingeniería, gestión de proyectos e instalaciones, con un equipo especializado.