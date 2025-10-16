Pedaladas solidarias en la BTT Aspanoa
Más de 970 ciclistas pedalearon unidos por la lucha contra el cáncer en la 13ª edición de la BTT Aspanoa. Hasta tres tipos de rutas adaptadas para todo tipo de públicos: desde los más valientes hasta los más familiares
LA CRÓNICA
La XIII BTT Aspanoa reunió en Almudévar a 979 ciclistas unidos por la lucha contra el cáncer infantil en una mañana festiva marcada por el buen tiempo en la que los participantes disfrutaron de alguna de las tres rutas dispuestas, 487 ciclistas completaron la ruta larga de 60 kilómetros de recorrido y un desnivel de 550 metros--; otros 304 optaron por la ruta corta -de 29 kilómetros-; y 188 escogieron el recorrido familiar.
La iniciativa, impulsada por el Ayuntamiento de Almudévar, Adisseo, Ars Alendi, Electricidad Medina, Fundación Caja Rural de Aragón, Huesca La Magia, Pastelería Tolosana, Transportes Torné y Cooperativa Virgen de la Corona, sirvió para recaudar fondos para la Casa Aspanoa de Almudévar, que acoge a más de cien niños y adolescentes con cáncer.
