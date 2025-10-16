en la plaza lópez allué
La Policía Nacional celebra el Día de los Ángeles Custodios
La Policía Nacional celebró la festividad de los Ángeles Custodios con un acto institucional desarrollado en la plaza Luis López Allué al que asistió la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna.
