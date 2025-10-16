Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

AYERBE

Los precursores de las bibliotecas

Asistentes a la inauguración de la muestra. | ZIDMA

Asistentes a la inauguración de la muestra. | ZIDMA

LA CRÓNICA

AYERBE

La muestra Ayerbe entre líneas’ organizada por ZIDMA ha permitido descubrir a los autores nacidos en la villa y a los que, ligados a ella, han contribuido su riqueza escrita con sus obras, así como la historia de las bibliotecas de Ayerbe, cuyo centro municipal cumple ahora 70 años.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents