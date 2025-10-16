BOMBEROS DPH
Proceso para cubrir 24 plazas vacantes
LA CRÓNICA
HUESCA
La Diputación Provincial de Huesca ha iniciado el proceso de oposición libre para cubrir 24 vacantes de la plantilla del servicio de bomberos de DPH (personal operativo) que en un año ha pasado de 116 efectivos en el año 2018, a 156 en 2024 y hasta 176 en la actualidad. Además, hay 56 plazas pendientes de resolución judicial: 16 a la espera de que resuelva el Tribunal Contencioso Administrativo; y otras 40 plazas de concurso oposición de un proceso pendiente de recursos.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Ya hay ganadores del Concurso del Traje Aragonés de la Ofrenda de flores
- Un exjugador raja del Real Zaragoza tras el despido de Gabi: 'Por dentro está podrido
- Santiago Cañizares sobre el Real Zaragoza: 'Muchos entrenadores quieren ir pero los salarios que ofrecen son muy pobres
- El mítico restaurante del centro de Zaragoza que se abre al mundo de la noche: 'Buena música y buenos cócteles
- Hasta cuándo se podrá ver el manto floral de la Virgen del Pilar: fecha y previsión del tiempo en Zaragoza
- El Real Zaragoza elige a Larraz sobre otras opciones ante la negativa de sus preferidas
- Saúl Pardo desde el hospital tras la cogida en las Fiestas del Pilar: 'Volveré a recortar
- El escalón profesional de Sergio González o García Plaza, Larraz y la patata caliente de Txema Indias