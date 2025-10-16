Proceso para cubrir 24 plazas vacantes

La Diputación Provincial de Huesca ha iniciado el proceso de oposición libre para cubrir 24 vacantes de la plantilla del servicio de bomberos de DPH (personal operativo) que en un año ha pasado de 116 efectivos en el año 2018, a 156 en 2024 y hasta 176 en la actualidad. Además, hay 56 plazas pendientes de resolución judicial: 16 a la espera de que resuelva el Tribunal Contencioso Administrativo; y otras 40 plazas de concurso oposición de un proceso pendiente de recursos.