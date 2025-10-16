‘Tu Provincia Huesca La Magia’ lucirá en el balonmano nacional

Las selecciones nacionales masculina y femenina de balonmano lucirán la imagen de la Diputación Provincial de Huesca (DPH), ‘Tu Provincia Huesca La Magia’, en el frontal de sus camisetas, fruto de un acuerdo entre la institución y la Real Federación Aragonesa de Balonmano. Ambos combinados tienen un campeonato del mundo y europeo en los próximos meses.

El presidente de la DPH, Isaac Claver, y el de la Real Federación Española Española de Balonmano, Francisco Blázquez, rubricaron el contrato que vincula a ambos organismos y que asegura la presencia de la imagen corporativa oscense en el frontal de las camisetas de juego de ‘Hispanos’ y ‘Guerreras’.

Al acto asistieron los seleccionadores de ambos combinados españoles, Jordi Ribera y Ambros Martín, así como Sergio Serra, diputado delegado de Turismo y responsable de ‘Tu Provincia, Huesca La Magia’; y Juan Carlos Caamaño, vicepresidente de la Real Federación Española de Balonmano y presidente de la Federación Aragonesa de Balonmano.

Blázquez no dudó en remarcar la importancia que tiene esta colaboración para el balonmano, justificado dentro del marco del último encuentro de los Hispanos en Huesca en el pasado mes de mayo: «Huesca es una provincia que apoya al balonmano. Llenamos el Palacio de Deportes con el partido de los Hispanos ante Letonia, en un ambiente sensacional con un pabellón que se volcó con nuestro equipo nacional», subrayó.

Se trata también de una forma de agradecer el apoyo de la afición oscense al balonmano. «Queremos apostar por la magia de Huesca, porque notamos su apoyo. Cuando hablamos del balonmano, hablamos de familia, y por eso queremos darle la bienvenida a la nuestra. Ojalá podamos llevar pronto de nuevo un partido de nuestros equipos nacionales al Palacio de Deportes, porque el ambiente que vivimos fue increíble», recordó.

Por su parte, el presidente de la Diputación Provincial de Huesca, Isaac Claver, mostró el orgullo de la provincia por formar parte de la familia del balonmano: «Estamos muy orgullosos de anunciar esta colaboración. En nuestra provincia decimos que tenemos mucha magia, y ojalá que esa magia se traslade a nuestros dos equipos nacionales, femenino y masculino».