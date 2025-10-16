NI AZCÓN, NI CLAVER, NI ORDUNA
Puente inaugura la obra en soledad
LA CRÓNICA
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, presidió el acto de inauguración del tramo pendiente de la A-22, «la gran alternativa al valle del Ebro; Navarra, el País Vasco, Aragón y Cataluña quedan conectadas por una infraestructura moderna, segura y eficiente», según destacó.
En el acto, el ministro estuvo arropado por el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, y representantes del PSOE aragonés como Fernando Sabés y el expresidente Marcelino Iglesias. En cambio, los principales representantes institucionales de la Comunidad declinaron la invitación en señal de protesta. El presidente de la DPH, Isaac Claver, celebró el final de las obras, pero calificó de «vergüenza absoluta» y de «falta de respeto» cómo se han ejecutado.
Por su parte, la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, exigió al ministro Óscar Puente «respeto a los oscenses» y calificó de «calamitosa» su gestión por los «injustificables» retrasos en una obra tan importante con la que a su juicio ha mostrado una «grave falta de respeto» por los oscenses.
- Ya hay ganadores del Concurso del Traje Aragonés de la Ofrenda de flores
- Un exjugador raja del Real Zaragoza tras el despido de Gabi: 'Por dentro está podrido
- Santiago Cañizares sobre el Real Zaragoza: 'Muchos entrenadores quieren ir pero los salarios que ofrecen son muy pobres
- El mítico restaurante del centro de Zaragoza que se abre al mundo de la noche: 'Buena música y buenos cócteles
- Hasta cuándo se podrá ver el manto floral de la Virgen del Pilar: fecha y previsión del tiempo en Zaragoza
- El Real Zaragoza elige a Larraz sobre otras opciones ante la negativa de sus preferidas
- Saúl Pardo desde el hospital tras la cogida en las Fiestas del Pilar: 'Volveré a recortar
- El escalón profesional de Sergio González o García Plaza, Larraz y la patata caliente de Txema Indias