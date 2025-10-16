Puente inaugura la obra en soledad

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, presidió el acto de inauguración del tramo pendiente de la A-22, «la gran alternativa al valle del Ebro; Navarra, el País Vasco, Aragón y Cataluña quedan conectadas por una infraestructura moderna, segura y eficiente», según destacó.

En el acto, el ministro estuvo arropado por el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, y representantes del PSOE aragonés como Fernando Sabés y el expresidente Marcelino Iglesias. En cambio, los principales representantes institucionales de la Comunidad declinaron la invitación en señal de protesta. El presidente de la DPH, Isaac Claver, celebró el final de las obras, pero calificó de «vergüenza absoluta» y de «falta de respeto» cómo se han ejecutado.

Por su parte, la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, exigió al ministro Óscar Puente «respeto a los oscenses» y calificó de «calamitosa» su gestión por los «injustificables» retrasos en una obra tan importante con la que a su juicio ha mostrado una «grave falta de respeto» por los oscenses.