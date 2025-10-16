Recorrido por San Julián de Banzo

La La V Ruta del Abadiado. Historia y Naturaleza congregó a más de un centenar de participantes que completaron los 17 kilómetros de una prueba que en esta ocasión incluyó en su recorrido el paso por el pueblo de San Julián de Banzo. El buen tiempo acompañó a los andarines, que dieron cuenta de una comida en la Virgen del Viñedo.