Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

DESDE EL 25 DE OCTUBRE

‘Sácame a bailar’ anima los sábados

LA CRÓNICA

HUESCA

El programa Sácame a bailar, dirigido a personas mayores de la ciudad como alternativa de ocio participativo, inicia su programación este próximo 25 de octubre en el Local Social Municipal del barrio de San Lorenzo (calle Padre Huesca), en horario de 18.30 a 21.00 horas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents