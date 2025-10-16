DESDE EL 25 DE OCTUBRE
‘Sácame a bailar’ anima los sábados
LA CRÓNICA
HUESCA
El programa Sácame a bailar, dirigido a personas mayores de la ciudad como alternativa de ocio participativo, inicia su programación este próximo 25 de octubre en el Local Social Municipal del barrio de San Lorenzo (calle Padre Huesca), en horario de 18.30 a 21.00 horas.
