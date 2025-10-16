Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El solar de la cárcel acogerá 140 viviendas públicas

HUESCA

El Consejo de Ministros ha aprobado la cesión del solar de la antigua cárcel de Huesca a la Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES) para impulsar la construcción de 140 viviendas públicas asequibles, así como otras 64 en los terrenos de la antigua cárcel de Torrero en Zaragoza.

En el caso del suelo oscense, ya cuenta con un planeamiento aprobado y está previsto licitar las obras próximamente. El traspaso (sin coste) de estos terrenos desde SIEPSE, dependiente del Ministerio del Interior, a la nueva Entidad Pública de Vivienda responde a la «necesidad urgente» de incrementar la oferta residencial.

