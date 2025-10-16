PRECIO ASEQUIBLE
El solar de la cárcel acogerá 140 viviendas públicas
LA CRÓNICA
HUESCA
El Consejo de Ministros ha aprobado la cesión del solar de la antigua cárcel de Huesca a la Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES) para impulsar la construcción de 140 viviendas públicas asequibles, así como otras 64 en los terrenos de la antigua cárcel de Torrero en Zaragoza.
En el caso del suelo oscense, ya cuenta con un planeamiento aprobado y está previsto licitar las obras próximamente. El traspaso (sin coste) de estos terrenos desde SIEPSE, dependiente del Ministerio del Interior, a la nueva Entidad Pública de Vivienda responde a la «necesidad urgente» de incrementar la oferta residencial.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Ya hay ganadores del Concurso del Traje Aragonés de la Ofrenda de flores
- Un exjugador raja del Real Zaragoza tras el despido de Gabi: 'Por dentro está podrido
- Santiago Cañizares sobre el Real Zaragoza: 'Muchos entrenadores quieren ir pero los salarios que ofrecen son muy pobres
- El mítico restaurante del centro de Zaragoza que se abre al mundo de la noche: 'Buena música y buenos cócteles
- Hasta cuándo se podrá ver el manto floral de la Virgen del Pilar: fecha y previsión del tiempo en Zaragoza
- El Real Zaragoza elige a Larraz sobre otras opciones ante la negativa de sus preferidas
- Saúl Pardo desde el hospital tras la cogida en las Fiestas del Pilar: 'Volveré a recortar
- El escalón profesional de Sergio González o García Plaza, Larraz y la patata caliente de Txema Indias