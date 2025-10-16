SoNna, guía de paisajes y artistas

El Festival Sonidos en la Naturaleza, SoNna Huesca, se ha convertido en uno de los certámenes protagonistas del verano en la provincia de Huesca en una sexta edición que ha permitido descubrir espacios sorprendentes y artistas emergentes en la música de raíz a lo largo de las diez comarcas altoaragonesas.

El festival ha descubierto en 2025 escenarios como la Borda Juan Ramón (Aísa), la ermita de los Dolores de Monflorite, la aldea de Puy de Cinca (Secastilla), el paseo del Sifón de Albelda, la ermita de San José de Fonz, la ermita de Santa Águeda de Berbegal, la iglesia de San Miguel de Linás de Broto, la plaza de Larrés (Sabiñánigo), la ermita de Santa Ana de Binaced o el arco de la iglesia de San Pedro de Santalecina (San Miguel de Cinca); todos ellos debutantes en el festival.

Además, ha ofrecido un recorrido cultural por la música de raíz que se hace hoy en día en España. Ha programado grupos de Aragón (con Petisme, Emma, Rosín de Palo, Copiloto y El Mantel de Noa), Madrid (con María de la Flor y Travis Birds), Cataluña (con María Rodés, EIA, Alba Careta, Clara Peya, Gregotechno y Maruja Limón), Valencia (con Sandra Monfort), Murcia (con Maestro Espada), Galicia (con Caamaño y Ameixeiras), Euskadi (con Hutsun Txalaparta/Ortzi y La Bien Querida), Cantabria (con Casapalma), Castilla la Mancha (con Karmento), Baleares (con Marco Mezquida) y Castilla y León (con Dulzaro).

Y también ha dado a conocer a artistas procedentes de Polonia (Glassduo), Bosnia Herzegovina (Goran Bregovic), Argentina (Calequi y las panteras), Japón (Maïah Barouh) o el Reino Unido (Sam Lee)

En sus seis ediciones suma ya 178 conciertos en más de 80 espacios distintos.