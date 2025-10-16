SEGUNDA EDICIÓN DEL 23 AL 26 DE OCTUBRE
Spin Festival: Los Punsetes, Les Nomades y recuerdos
LA CRÓNICA
La segunda edición del Spin Festival de Huesca volverá a llenar de música, arte y creatividad distintos espacios de la ciudad entre los días 23 y 26 de octubre, con una programación que combina artistas nacionales y locales, propuestas escénicas y actividades participativas para todos los públicos.
La plaza General Alsina se incorpora como nuevo escenario para recibir a Los Punsetes (sábado 25) y las Ninyas del Corro (viernes 24), artistas nacionales que tendrán como teloneros locales a Dedito Finger y Lassi.0, respectivamente.
El sábado 25 a las 21.00 horas partirá de la plaza de Navarra el espectáculo itinerante Les Nomades, que llenará las calles del centro de la capital oscense de luz, fantasía y música con unos gigantes articulados de seis metros de longitud, llegados de Tierra de Fantasía y que se moverán al son de la música.
Además, El Pasaje de los Recuerdos invitará a la imaginación, la curiosidad y la reflexión sobre los recuerdos y los pequeños comercios mediante una instalación sensorial e interactiva creada por la compañía Minimons que invita a detenerse, recordar y compartir emociones.
