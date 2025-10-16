Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

APUNTE

Técnicaspara atacarel fuego

La jornada sirvió para repasar los diferentes tipos de ataque empleados en la extinción: directo, paralelo, indirecto, acabado y perímetro. Y las herramientas utilizadas en cada uno, como el pulaski, el mcleod, la azada o el palín, además del uso de motosierras y desbrozadoras en trabajos de apoyo.

