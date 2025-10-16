El tramo Huesca-Siétamo completa por fin la A-22

La provincia de Huesca disfruta ya de forma completa de la autovía A-22 que conecta la capital oscense con Lérida tras la inauguración del último tramo pendiente hasta Siétamo. Siete años después, ya están disponibles los 12,7 kilómetros de una obra marcada por la polémica -sobrecostes y demoras- que completa una infraestructura de 110 kilómetros para los que han sido necesarios 25 años desde su planificación y 20 desde el inicio de los trabajos.

Hasta siete gobiernos de España y 12 ministros de Fomento o Transportes han pasado desde que en el 2000 se puso sobre la mesa el trazado inicial.

El corte de cinta, presidido por el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, puso así fin a dos décadas y media de trámites, litigios, paralizaciones y reclamaciones ciudadanas que han marcado el desarrollo de esta carretera, uno de los grandes ejes viarios del Alto Aragón. Supone eliminar uno de los principales puntos negros de la red viaria aragonesa..

Incluye 16 estructuras singulares -viaductos sobre los ríos Botella y Flumen, pasos inferiores, muros de escollera y una pasarela de madera-, además de la duplicación de parte de la ronda norte de la ciudad y enlaces que mejoran la accesibilidad hacia Loporzano y el Somontano. El presupuesto final se ha ido a los 61,5 millones de euros, muy por encima de los 46,8 previstos en 2018.