LA DPH DESTINA 625.000 EUROS
Se activa el Plan de Vialidad Invernal
LA CRÓNICA
BENABARRE
La DPH ha iniciado el Plan de Vialidad Invernal con el que mediante una desembolso de 625.000 euros dará cobertura hasta el mes de abril de 2026 a 650 núcleos de población de todo el Alto Aragón ante la llegada de la nieve y de las bajas temperaturas.
El presidente Claver destacó que «en los últimos dos años se ha incrementado la dotación más de un 25% como muestra de nuestro compromiso y de colaboración con las comarcas, porque la seguridad en nuestras carreteras es esencial. Además, tenemos contemplado poder incrementar los convenios en caso de producirse un episodio adverso o algún tipo de emergencia», dijo.
- David Navarro regresa 11 meses después al Real Zaragoza
- Indignación en Navarra tras la nueva inversión de BSH en Zaragoza: el Gobierno de Chivite no descarta ir a los tribunales
- Otro edificio histórico en desuso renace en Zaragoza: una residencia para 305 estudiantes se abrirá en 2027 en el Santa María Reina
- El Ayuntamiento de Zaragoza cumple con La Romareda y paga los 3,1 millones que tenía pendientes este año
- Un joven atropella con un patinete a un policía en Zaragoza tras robar una cadena de oro: 'Paradlo, paradlo
- Pedro Sánchez acusa al Gobierno de Aragón de cerrar casi 700 camas en los hospitales de la comunidad
- Una conocida marca elige GranCasa para abrir su cuarta tienda en Zaragoza y anuncia 'súper precios
- El vecino de Calanda agredido por un pastor tuvo que esperar 40 minutos a que llegara la ambulancia y la Guardia Civil