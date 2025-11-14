Se activa el Plan de Vialidad Invernal

La DPH ha iniciado el Plan de Vialidad Invernal con el que mediante una desembolso de 625.000 euros dará cobertura hasta el mes de abril de 2026 a 650 núcleos de población de todo el Alto Aragón ante la llegada de la nieve y de las bajas temperaturas.

El presidente Claver destacó que «en los últimos dos años se ha incrementado la dotación más de un 25% como muestra de nuestro compromiso y de colaboración con las comarcas, porque la seguridad en nuestras carreteras es esencial. Además, tenemos contemplado poder incrementar los convenios en caso de producirse un episodio adverso o algún tipo de emergencia», dijo.