Acuerdo para la mejora laboral de los bomberos

La DPH y el comité de huelga de los bomberos alcanzaron finalmente un acuerdo que puso fin a los paros convocados y con el que la plantilla «mejora sustancialmente sus condiciones laborales y retributivas», según destacó la administración provincial.

Claver destacó que se trata de un acuerdo «muy satisfactorio, muy fructífero y muy positivo para todo el servicio provincial de bomberos en nuestra provincia de Huesca, porque mejora aspectos muy concretos: amplía la categoría de toda la plantilla, se reducen las guardias y las horas, y se incrementan económicamente las guardias de refuerzo».

Por su parte, el portavoz del comité y oficial de bomberos, Carlos Arbués, subrayó «el compromiso de la administración para la mejora del servicio». El pacto recoge que aumenta el complemento de destino en toda la plantilla (de 16 a 19 en bomberos y de 18 a 20 en oficiales); se reducen tres guardias en los próximos tres años (72 horas anuales menos) y se incrementa un 20% el importe en concepto de guardias voluntarias de refuerzo en 2026 y el 25% en 2027, entre otras mejoras.