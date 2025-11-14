LA DPH IMPULSA UNA GUARDERÍA
El Alto Aragón no se olvida de Valencia
LA CRÓNICA
La Diputación de Huesca ayudará en la reconstrucción de las zonas más afectadas por la dana de 2024 en la Comunidad Valenciana mediante una aportación de 227.077 euros que irá destianda a la asociación Nova Vida con la que será posible reconstruir la guardería social en uno de los barrios más perjudicados de Torrent, el barrio del Xenillet.
Una iniciativa que para el presidente de la DPH, Isaac Claver, «simboliza la solidaridad del Alto Aragón con las familias que lo perdieron todo», según destacó durante su visita a la localidad valenciana. La actuación se enmarca en el compromiso asumido por el presidente, a finales de 2024, de destinar un euro por cada habitante de la provincia a un proyecto de reconstrucción vinculado a los daños provocados por la dana. El nuevo centro infantil se edificará en un terreno no inundable, cercano a una escuela de Primaria y a las nuevas viviendas que se van a levantar.
Estará gestionado por la Asociación Nova Vida, entidad que completará la financiación con fondos propios, ayudas y donaciones
- David Navarro regresa 11 meses después al Real Zaragoza
- Indignación en Navarra tras la nueva inversión de BSH en Zaragoza: el Gobierno de Chivite no descarta ir a los tribunales
- Otro edificio histórico en desuso renace en Zaragoza: una residencia para 305 estudiantes se abrirá en 2027 en el Santa María Reina
- El Ayuntamiento de Zaragoza cumple con La Romareda y paga los 3,1 millones que tenía pendientes este año
- Un joven atropella con un patinete a un policía en Zaragoza tras robar una cadena de oro: 'Paradlo, paradlo
- Pedro Sánchez acusa al Gobierno de Aragón de cerrar casi 700 camas en los hospitales de la comunidad
- Una conocida marca elige GranCasa para abrir su cuarta tienda en Zaragoza y anuncia 'súper precios
- El vecino de Calanda agredido por un pastor tuvo que esperar 40 minutos a que llegara la ambulancia y la Guardia Civil