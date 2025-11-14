El Alto Aragón no se olvida de Valencia

La Diputación de Huesca ayudará en la reconstrucción de las zonas más afectadas por la dana de 2024 en la Comunidad Valenciana mediante una aportación de 227.077 euros que irá destianda a la asociación Nova Vida con la que será posible reconstruir la guardería social en uno de los barrios más perjudicados de Torrent, el barrio del Xenillet.

Una iniciativa que para el presidente de la DPH, Isaac Claver, «simboliza la solidaridad del Alto Aragón con las familias que lo perdieron todo», según destacó durante su visita a la localidad valenciana. La actuación se enmarca en el compromiso asumido por el presidente, a finales de 2024, de destinar un euro por cada habitante de la provincia a un proyecto de reconstrucción vinculado a los daños provocados por la dana. El nuevo centro infantil se edificará en un terreno no inundable, cercano a una escuela de Primaria y a las nuevas viviendas que se van a levantar.

Estará gestionado por la Asociación Nova Vida, entidad que completará la financiación con fondos propios, ayudas y donaciones