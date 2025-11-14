Arbués, primer premio Lastanosa

La restauradora oscense María José Arbués ha visto reconocida su labor y trayectoria profesional con la conceción por el Ayuntamiento de Huesca del Premio Vincencio Juan de Lastanosa en su primera edición.

Licenciada en Bellas Artes, con especialidad en restauración (1989), obtuvo su licenciatura en la Universidad de Barcelona. Lleva desde 1991 vinculada al Museo de Huesca en el área de restauración arqueológica, trabajando con materiales hallados en los yacimientos de la provincia.