Arte, música y participación en el segundo SPIN Festival

La ciudad de Huesca vivió un intenso fin de semana con la segunda edición del SPIN Festival, que se consolida como una de las grandes citas culturales y participativas de la ciudad. Pese al frío y la amenaza de lluvia, el público se volcó una vez más, llenando los diferentes escenarios y espacios del festival durante cuatro días.

Los Punsetes. |

El SPIN ofreció una programación variada y abierta a todas las edades, combinando música, teatro, arte urbano, instalaciones interactivas y actividades familiares, en una propuesta que ha vuelto a poner en valor la creatividad y el talento local junto a artistas nacionales de primer nivel.

Copyleft de Nicanor de Elia. | AYUNTAMIENTO DE HUESCA

La propuesta artesanal y sostenible de la instalación interactiva Minigolf, de Mumusic Circus, sorprendió a grandes y pequeños por su originalidad junto con El Pasaje de los Recuerdos en la plaza de la Catedral- que registró una gran afluencia de público, con más de 3.000 personas.

SPIN Game . |

Los conciertos de Lassi.O, Las Ninyas del Corro, Dedito Finger y Los Punsetes convirtieron la plaza General Alsina en el epicentro musical del SPIN y el pasacalles de Les Nomades, que llenó el centro de Huesca de color, luz y muchas sonrisas.

El festival finalizó el domingo con propuestas para toda la familia, como el espectáculo de teatro físico Esberlar y la vibrante función de circo contemporáneo Copyleft, de la compañía Nicanor de Elia, en el Parque Miguel Servet. Además, el SPIN Game del Palacio de Congresos solo el sábado reunió a más de 1.300 personas.