DOS AÑOS DE LA ÚLTIMA PROTESTA

Ayerbe, Ardisa y Biscarrués exigirán el arreglo urgente de la peligrosa A-125

Los vecinos de las localidades de Ayerbe, Ardisa, Losanglis y Biscarrués volverán a concentrarse el próximo 6 de diciembre a las 12.30 horas para protestar por el mal estado de la carretera autonómica A-125 y reclamar su urgente arreglo, dos años después de la última movilización.

